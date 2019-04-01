За сутки на Харьковщине во время пожаров погибли два человека

01 апреля 2019 г. 10:45
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31 марта на Харьковщине в результате пожаров погибли 2 человека.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГа за сутки.

По данным сводки, в селе Минковка Валковского района, на ул. 8 Марта, 7 в 15.45 произошел пожар в частном домовладении.

В комнате горели домашние вещи.

Во время пожара погиб хозяин дома, 1951 г.р.

В этот же день в Лозовском районе, в селе Домаха, в 17.40 произошел пожар в частном домовладении на ул. Первомайской, 12. В комнате горели домашние вещи.

Площадь пожара составила 2 кв.м.

 Вследствие пожара погиб хозяин дома, 1941 г.р.

 

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