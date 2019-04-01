За сутки на Харьковщине выгорело 12 гектаров сухой травы

01 апреля 2019 г. 9:45
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В течение суток на Харьковщине спасатели 83 раза выезжали на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев, камыша и мусора, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Суммарная площадь возгораний составила около 12 га.

По данным спасателей, наибольшее количество возгораний в природных экосистемах произошло в Харьковском и Волчанском районах области.

Почти все пожары в экосистемах возникли из-за занесения открытого источника огня или неосторожного обращения с огнем.

Ведь чаще всего пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности, отмечают спасатели.

Масштабные возгорания могут привести к пожарам жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.

Бойцы ГСЧС очередной раз призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.

 

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