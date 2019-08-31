За сутки произошло 50 пожаров в природных экосистемах - ГСЧС

В течение суток спасатели осуществили 50 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев и тростника. 39 случаев произошло в области и 11 - в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, суммарная площадь горения составила около 27 га.

В ведомстве традиционно напоминают, что подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности людей, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Харьковской области установится чрезвычайная пожарная опасность В течение пожароопасного периода запрещается посещать хвойные леса, разводить костер в лесу, заезжать автомобилем в лес, курить, бросать там непогашенные спички или окурки, оставлять пропитанную горючими веществами ветошь и охотиться с использованием огнестрельного оружия.

Спасатели призывают жителей и гостей Харьковщины соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.