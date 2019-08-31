 

За сутки произошло 50 пожаров в природных экосистемах - ГСЧС

31 августа 2019 г. 10:55
1 просмотр

В течение суток спасатели осуществили 50 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листьев и тростника. 39 случаев произошло в области и 11 -  в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области, суммарная площадь горения составила около 27 га.

В ведомстве традиционно напоминают, что подавляющее большинство пожаров в экосистемах случается из-за легкомысленности людей, которые продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя.

По прогнозам Укргидрометцентра, в Харьковской области установится чрезвычайная пожарная опасность В течение пожароопасного периода запрещается посещать хвойные леса, разводить костер в лесу, заезжать автомобилем в лес, курить, бросать там непогашенные спички или окурки, оставлять  пропитанную горючими веществами ветошь и охотиться с использованием огнестрельного оружия.

Спасатели призывают жителей и гостей Харьковщины соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.