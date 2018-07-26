За сутки спасатели получили более 100 сообщений о заминировании - сводка ХОГА

26 июля 2018 г. 11:28
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В течение суток 25 июля  дежурной смене спасательной службы в Харьковской области систематически поступали анонимные электронные сообщения о закладке взрывных устройств.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

В сообщениях шла речь о зданиях, раположенных по адресам:  

 - Киевский район, ул. Академика Проскуры, 1, бизнес-центр «TelesensVentures» - 8 раз, 26 июля -1раз; ул. Алчевских, 31 бизнес-центр «Авалон» - 7 раз, ; ул. Свободы, 7/9, бизнес-центр «Parallel'50» - 7 раз.   

- Основянский район, ул. Б. Хмельницкого, 24, бизнес-центр «Протон» - 7 раз.   

- Немышлянский район, пр. Московский, 142, бизнес-центр «City Hall» - 7 раз.   

- Московский район, ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46, интернет-магазин компьютерной техники «Сервер» - 6 раз, ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП» - 7 раз.     

 - Слободской район, ул. Московский, 94, интернет-магазин «S-Tell» - 7 раз, Гимназическая набережная, 12 торгово-сервисный центр «АВС» - 5 раз;  пр-кт Московский, 86А, фитнес-клуб «Стимул» - 9 раз.      

 - Шевченковский район, проспект Победы, 58а, интернет-магазин «S-Tell» - 7 раз, ул. Сумская 85, фитнес-клуб «Тетра» - 9 раз,  ул. О. Яроша, 14 фитнес-клуб «Унифект» - 9 раз.   

- Индустриальный район, пр-кт Александровский, 114, фитнес-клуб «Форма-Т» -8 раз, 26 июля -1 раз.     

На места расположения объектов выезжали следственно - оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники.     

Во время проверки из зданий были эвакуированы посетители и персонал, обследованы помещения и прилегающая территория.

Взрывчатки и взрывных устройств специалисты не обнаружили.

 

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