За сутки - три пожара из-за неисправности печного отопления

19 ноября 2019 г. 10:27
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За минувшие сутки на Харьковщине произошло 3 пожара, причиной которых стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьквоской области. 

2 события произошли в частном секторе и 1 в гаражном кооперативе. Пожарно-спасательные подразделения вовремя среагировали на эти возгорания и не допустили значительные их последствий.

Так 19 ноября в 2:46 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в частном доме по адресу: город Харьков, ул. Большая Панасовская, 157.

К месту вызова прибыли спасатели 6-й, 3-й и 17-й Государственных пожарно-спасательных частей и курсанты Нацуниверситета гражданской защиты Украины. Всего 6 единиц спасательной техники.

Дом горел почти весь на площади 70 кв.м. На тушение огня было подано 2 пожарные стволы. В 3:32 пожарным удалось локализовать огонь, а в 4:43 - полностью его ликвидировать.

В этот же день в 00:26 спасатели 2-й пожарной части Харькова потушили дрова в гараже в одном из гаражных кооперативов на ул. Полевой, 8.

А накануне Балаклейские спасатели потушили стену в частном доме в селе Раковка. В обоих этих случаях пожарные сделали все, чтобы спасти и гараж, и жилой дом.

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