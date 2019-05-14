Ночью в Харькове сожгли два автомобиля

14 мая в 2:04 спасателям поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле «Range Rover» 2013 года выпуска, который был припаркован во дворе у жилой пятиэтажки на ул. Светлой, 7.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных машина была полностью охвачена огнем.

Общая площадь пожара составила 7 кв. м.

Огонь локализовали уже в 2:23 и ликвидировали пожар в 2:42.

Причину возникновения пожара выясняют.

В этот же день в 03:11 спасатели выезжали на пожар в автомобиле «Volkswagen Golf» 1999 р.в.

Происшествие произошло возле многоэтажного жилого дома на Академика Вавилова, 10.

На момент прибытия спасателей горели моторный отсек и салон автомобиля на площади 2 кв. м. В 3:25 пожар спасатели локализовали, а в 3:49 полностью ликвидировали.

По данным ГСЧС предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника зажигания.