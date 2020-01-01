За сутки в Украине на пожарах погибли 12 человек - ГосЧС

За прошедшие сутки, 31 декабря, в Украине произошло 105 пожаров, на которых погибли 12 человек. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Всего, за минувшие сутки, 31 декабря, в Украине произошло 105 пожаров в жилом секторе, на которых погибли 12 граждан и травмировались еще четыре человека", - говорится в сообщении.

В Службе спасателей отмечают, что в этот праздничный период как правило возрастает количество пожаров в жилом секторе, вызванных нарушением правил пожарной безопасности при пользовании электрогирляндами, пиротехникой или неосторожным обращением с огнем, особое внимание спасателей сосредоточена именно на обеспечении пожарной безопасности.

По данным пресс-службы спасателей, с 29 декабря по 2 января органы управления и формирования ГосЧС несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в системе ГосЧС на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники.