За убийство пенсионерки на Харьковщине задержали её односельчанку

Правоохранители задержали 29-летнюю жительницу Харьковщины по подозрению в убийстве пенсионерки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 16 февраля в 19:40 в полицию поступило сообщение от 29-летней женщины, которая заявила, что обнаружила умершей в доме его хозяйку - 70-летнюю жительницу села Новоберецкое Первомайского района.

Полицейские установили, что смерть пенсионерки была насильственной.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 29-летняя односельчанка убитой, которая и сообщила в полицию об обнаружении тела пенсионерки.

Установлено, что женщина в ходе ссоры задушила пенсионерку.

Задержанная признала свою вину и рассказала, что утром 10 февраля пришла к своей знакомой, чтобы занять деньги. Но пенсионерка ей отказала и, по словам задержанной, начала оскорблять нецензурной бранью женщину и ее детей.

29-летняя злоумышленница в ответ схватила концы шарфа, повязанного на шее пожилой женщины, потащила их, натянула и задушила потерпевшую.

19 февраля женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. За убийство задержанной грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.