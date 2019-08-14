За убийство жителя Харьковщины задержали скрывавшегося россиянина

Правоохранители задержали 44-летнего россиянина, который лишил жизни жителя Лозовского района и скрывался от следствия на территории соседней области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

11 августа около 7 часов утра в поселке Панютино мужчины на улице обнаружили тело 35-летнего местного жителя.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на теле погибшего следы насильственной смерти.

Полицейские установили, что к убийству мужчины причастен 44-летний гражданин Российской Федерации, приехавший в Харьковскую к своему брату.

Установлено, что 10 августа около 22:00 погибший и злоумышленник находились в гостях у 28-летнего знакомого. Компания употребляла алкоголь. Около 23:00 хозяин дома в состоянии сильного алкогольного опьянения пошел отдыхать, а гости продолжали распивать спиртное. Между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого россиянин нанес 36-летнему оппоненту множественные удары в область головы. От полученных травм мужчина скончался.

13 августа харьковские правоохранители совместно с днепровскими коллегами установили местонахождение злоумышленника вблизи села Жемчужное Юрьевского района Днепропетровской области.

Подозреваемого задержали, и сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Уголовное производство по делу открыто по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.