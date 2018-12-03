За выходные совершено два разбойных нападения возле «Барабашово»

В воскресенье, прямо посреди бела дня 48-летний мужчина подошел к собственной машине, которую оставил на парковке возле рынка и увидел в салоне незнакомца. Тот уже успел прихватить куртку и планшет, которые были в машине. Впрочем, владелец не растерялся и начал силой вытаскивать незваного гостя. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой, по информации полиции, злоумышленник достал предмет, похожий на нож, и начал угрожать им. Тут же к мужчинам подъехал автомобиль «Skoda», куда запрыгнул неизвестный и авто уехало прочь. Вдогонку за ним сразу бросились полицейские, которых вызвали свидетели происшествия. Примерно за 30-минут правоохранителям удалось заблокировать " Skoda " и задержать всех, кто в ней находился.

Злоумышленники были задержаны на парковке возле торгово-развлекательного комплекса. Во время операции был поврежден патрульной автомобиль. Патрульными было выяснено, что это были два гражданина Украины и один гражданин Грузии.

Кроме поврежденной машины патрульных пострадали еще несколько машин, припаркованных на парковке, рассказывают очевидцы.

Анатолий, местный работник

Это вот там авария была, я не знаю. Машин шесть милиции там было, я не знаю сколько там. Всё, об это, как его окружили, ну и всё.

Аналогичное происшествие случилось днем ​​ранее. Неизвестный так же сел на парковке в машину к женщине и угрожая ножом, пытался завладеть ее деньгами. Неизвестного задержали прохожие. Сейчас в полиции выясняют все обстоятельства событий.