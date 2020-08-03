Забил до смерти деревянным костылем: на Харьковщине мужчина убил сожительницу

03 августа 2020 г. 13:24
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В селе Ивановское Красноградского района мужчина жестоко избил сожительницу после застолья. В результате полученных травм она скончалась.

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, 1 августа около 21:00 об избиении дочери в полицию сообщил 61-летний отец. Выехав на место происшествия, работники полиции обнаружили тело 47-летней женщины с многочисленными синяками и ссадинами.

Во время выяснения обстоятельств ЧП правоохранители установили, что во время бытового конфликта после распития алкогольных напитков ранее судимый 49-летний мужчина избил сожительницу деревянным костылем. От полученных травм женщина скончалась.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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