Задержан парень, который действовал по схеме «ваш сын в полиции»

Харьковская местная прокуратура №1 сообщила о подозрении 17-летнему парню, который «зарабатывал» на схеме «ваш сын в полиции», по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, несовершеннолетний аферист «работал» на пару с подельником, личность которого сейчас устанавливают.

«Жительнице Шевченковского района. Харькова позвонил неизвестный мужчина и, представившись следователем полиции, сообщил, что ее сын совершил ДТП и сейчас находится в полиции. Для «улаживания» дела и якобы на лечение пострадавших попросил у пенсионерки денег. Через несколько минут после этого на пороге квартиры появился юноша и сказал, что он - помощник следователя. Женщина отдала ему 4 тыс. долларов США. Буквально за 10 минут аферист снова позвонил жертвы и сообщил, что пострадавшие в ДТП погибли и нужны еще деньги для «улаживания дела», - рассказала К. Шевцова.

Для спасения сына мать, поверила в историю с ДТП, отдала еще средства. В общей сложности она передала «полицейским» 5 тыс. Долларов США. Затем пенсионерка позвонила сыну и поняла, что ее обманули, и сообщила правоохранителям. Подозреваемого задержали возле подъезда.

Досудебное расследование продолжается.