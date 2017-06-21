Задержан подозреваемый в угоне на Салтовке, разбивший машину своей жертвы об столб

21 июня 2017 г. 22:01
589 просмотров

Задержан подозреваемый в угоне автомобиля Skoda, который произошел накануне вечером на Салтовке - сообщает Нацполиция Харьковщины.

Накануне около 17-00 неизвестный под угрозой пистолета завладел автомобилем 32-летней женщины. Врезавшийся в столб автомобиль позже был обнаружен на пропекте Тракторостроителей. 

Как сообщает ГУНП Харьковской области, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 27-летний харьковчанин. По информации правоохранителей, в районе метро Студенческая неизвестный мужчина сел в автомобиль пострадавшей и, угрожая "предметом, похожим на пистолет", приказал ехать. На улице Гвардейцев Широнинцев он высадил ее и уехал в неизвестном направлении. Женщина сразу же позвонила в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили возможных свидетелей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, причастного к совершению преступления. 
 
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. 
 
В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Закажи окно и получи гарантированный подарок!                          Распродажа! Тренажеры для домашнего спортзала и другие товары для дома!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.