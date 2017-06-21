Задержан подозреваемый в угоне на Салтовке, разбивший машину своей жертвы об столб

Задержан подозреваемый в угоне автомобиля Skoda, который произошел накануне вечером на Салтовке - сообщает Нацполиция Харьковщины.

Накануне около 17-00 неизвестный под угрозой пистолета завладел автомобилем 32-летней женщины. Врезавшийся в столб автомобиль позже был обнаружен на пропекте Тракторостроителей.

Как сообщает ГУНП Харьковской области, по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 27-летний харьковчанин. По информации правоохранителей, в районе метро Студенческая неизвестный мужчина сел в автомобиль пострадавшей и, угрожая "предметом, похожим на пистолет", приказал ехать. На улице Гвардейцев Широнинцев он высадил ее и уехал в неизвестном направлении. Женщина сразу же позвонила в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили возможных свидетелей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, причастного к совершению преступления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления.