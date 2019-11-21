Задержан провокатор, который в соцсетях призывал к терактам в Харькове

21 ноября 2019 г. 16:35
119 просмотров

В Днепропетровской области СБУ задержала жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ призывал в социальных сетях к совершению террористических актов в день Достоинства и Свободы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы «Сапфир», созданной ГУ Генштаба ВС РФ. На сотрудничество злоумышленник согласился по идеологическим соображениям.

По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования. 

Ожидалось, что в случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно было негативно повлиять на международный имидж Украины в мире.

Однако замысел сотрудников спецслужб РФ был разоблачен украинскими правоохранителями, а  деятельность их агента-провокатора - блокирована. 

Во время обыска по месту проживания злоумышленника была изъята компьютерная техника, на которой хранятся исчерпывающие доказательства его незаконной деятельности.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровщины грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

 

Видео: 

СБУ затримала інтернет-провокатора, який, закликав до терактів у День Гідності та Свободи

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.