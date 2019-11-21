Задержан провокатор, который в соцсетях призывал к терактам в Харькове

В Днепропетровской области СБУ задержала жителя города Каменское, который по заданию спецслужб РФ призывал в социальных сетях к совершению террористических актов в день Достоинства и Свободы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что мужчина был привлечен к сотрудничеству представителем информационной группы «Сапфир», созданной ГУ Генштаба ВС РФ. На сотрудничество злоумышленник согласился по идеологическим соображениям.

По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

По замыслу спецслужб РФ, действия провокатора должны были создать информационный фон для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне и во время празднования.

Ожидалось, что в случае осуществления каких-либо реальных провокаций или беспорядков российские СМИ были готовы распространить информацию об их организации именно участниками патриотических организаций и движений. Это должно было негативно повлиять на международный имидж Украины в мире.

Однако замысел сотрудников спецслужб РФ был разоблачен украинскими правоохранителями, а деятельность их агента-провокатора - блокирована.

Во время обыска по месту проживания злоумышленника была изъята компьютерная техника, на которой хранятся исчерпывающие доказательства его незаконной деятельности.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта) Уголовного кодекса Украины, жителю Днепропетровщины грозит лишение свободы на срок до пяти лет.