Задержан водитель BMW, отправивший в больницу двух человек

24 октября 2017 г. 7:25
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Авария произошла в воскресенье вечером - в 19-40 на Салтовском Шоссе-173 столкнулись Славута и BMW.

По словам очевидцев, водитель иномарки, находившийся в нетрезвом состоянии, врезался в двигавшуюся впереди Славуту и та вылетела с дороги, водитель и пассажир в тяжелом состоянии были госпитализированы. Водителя иномарки, как стало известно позже, бывшего сотрудника прокуратуры, уволенного в 2011 году, с места ДТП, по заявлению все тех же очевидцев, забирали неизвестные на микроавтобусе. Перед этим с BMW были предусмотрительно сняты номера.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель BMW был задержан, мужчине 35 лет, он харьковчанин. 

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.

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