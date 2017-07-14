Задержан водитель, который сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Авария произошла 12 июля в 17:25 в Индустриальном районе Харькова - в районе пересечения улиц 12 Апреля и Франтишека Крала неустановленный автомобиль сбил вышедшего на дорогу 6-летнего мальчика. Машина с места аварии скрылась, ребенок был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. сотрясением и ушибами тела.

Этим же вечером во время обследования прилегающей территории сотрудники Управления превентивной деятельности в одном из гаражных кооперативов обнаружили автомобиль с характерными повреждениями. Как сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области, владелец автомобиля, 27-летний харьковчанин, во время общения с полицейскими признался в совершении ДТП.

Водитель был доставлен для обследования в наркологический центр. По заключению медиков мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция напоминает - в случае причастности к ДТП водитель обязан принять все меры для оказания первой медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить о происшествии в полицию и оставаться на месте аварии.