Задержан водитель, сбивший насмерть двоих пешеходов

21 января 2020 г. 21:46
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Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла 20 января: утром около 7:30 на обочине трассы Дергачи-Казачья Лопань были обнаружены тела двоих мужчин с характерными для ДТП травмами. Автомобиль с места скрылся. 

Установили личности погибших: 55ти и 51-летний жители Змиевского района. По факту ДТП было открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность водителя микроавтобуса Renault, допустившего наезд на пешеходов. 61-летний житель Дергачевского района был задержан в Харькове. Как пояснил задержанный следователям, во время движения автомобиля он никаких препятствий не заметил. 

В настояший момент следствием открыто еще одно уголовное производство - по ч.3 ст.135 УК Украины (оставление в опасности). Водитель микроавтобуса задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Устанавливается, в каком состоянии мужчина находился в момент ДТП. 

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