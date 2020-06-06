Задержание бандгруппы полицейских: МВД проверяет всю Днепропетровскую область

В Павлоградском отделе полиции, семеро работников которого подозревают в совершении ряда тяжких преступлений, назначено временное руководство и проводится служебная проверка. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после обнаружения фактов нарушений закона полицейскими в Павлограде правоохранительные органы начнут «тотальную отработку по региону». Министр подчеркнул, что речь идет не только о Павлоградском отделе полиции, но и о других правоохранительных органах Днепропетровской области.

"Именно поэтому на эту проблему мы будем смотреть очень комплексно - на взаимодействие со всеми органами власти и между собой. Меня принципиально не устраивает распространения наркотиков, как и во всей Днепропетровской области, так и в Павлоградском районе", - сказал он.

Министр отметил, что его заместитель Александр Гогилашвили отдельно будет координировать вопросы борьбы с наркопреступностью в Днепропетровской области. Кроме того, говорится в сообщении, глава Национальной полиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции, вместе с четырьмя кустовыми подразделениями, входящими в него.

"Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделений досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности, и лица, которые проходят по базе внутренней безопасности, будут вынуждены пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок будет сокращено до 20% личного состава", - заявил председатель Нацполиции.

Сейчас всех работников Павлоградского отдела вывели из штата. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов. Временным руководителем отделения назначен начальник Департамента внутренней безопасности, полковник Игорь Мартыщук. В течение следующих трех недель будет сформирована новая команда, сотрудники которой пройдут аттестацию. По решению председателя НПУ, обязательную проверку и переаттестацию пройдут около 500 работников Павлоградского отдела и его четырех подразделений. Также сообщается, что заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян возглавит оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе.

Уже на следующей неделе планируется усилить суточные наряды и оперативные подразделения, ввести усиленное патрулирование. Будут развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно будут проведены следственные и розыскные действия, выявление лиц, которые наладили незаконную поставку оружия и боеприпасов. Особо пристальное внимание уделят борьбе с наркопреступностью.

Как сообщалось, 5 июня в ГБР сообщили о задержании семерых полицейских, которые для повышения показателей своей работы заставляли граждан совершать преступления.