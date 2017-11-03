Задержаны подозреваемые в прошлогоднем убийстве адвоката

03 ноября 2017 г. 14:10
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Сотрудники харьковской полиции задержали двух рецидивистов, подозреваемых в убийстве адвоката Татьяны Поповой, которое произошло в декабре прошлого года.

"Одного задержали на Харьковщине, второго - в городе Никополь. Обоим объявлено о подозрении в совершении преступления. Максимальное наказание за содеянное предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение. Окончательную точку в этой ужасной истории поставит суд", - написал на своей странице в Facebook начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех,  передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, оба подозреваемых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за грабежи, убийства, разбой, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений.

Как сообщалось, вечером 22 декабря 2016 года возле своего офиса была убита адвокат Т.Попова. У нее остался 14-летний сын и мать пенсионного возраста.

По факту происшествия следователи Харьковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 п. 6 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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