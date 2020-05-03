Задержать нетрезвого водителя патрульным помогли пассажиры проезжавшего авто (видео)

03 мая 2020 г. 20:52
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Задержать нетрезвого водителя патрульным помогли пассажиры проезжавшего автоСегодня ночью около 01:00 на улице Инициативной патрульные заметили Volkswagen, двигавшийся с выключенными фарами.

Как рассказали в пресс-службе УПП Харьковской области, требования полицейских остановиться водитель проигнорировал – машина увеличила скорость и продолжила движение.

На улице Золочевской водитель Volkswagen потерял управление: автомобиль съехал на обочину и застрял. Водитель попытался скрыться от патрульных пешком, но его догнали пассажиры остановившегося неподалеку автомобиля ВАЗ.

Подоспевшие полицейские заметили у водителя Volkswagen признаки алкогольного опьянения: тест на драгере показал 1,42 промилле.

На нарушителя были составлены протоколы по ч.1 ст.130 и ст.122-2 КУоАП. Собранные материалы будут направлены в суд.

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