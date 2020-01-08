Загорелась елка: на Харьковщине за неделю в огне на пожарах погибло 8 человек

08 января 2020 г. 19:11
Автор: Кристина Асыка
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Неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и алкогольное опьянение. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области говорят, количество погибших и пострадавших от огня, по сравнению с прошлым годом, существенно увеличилось. На ликвидацию пожаров пожарные выезжали более чем полсотни раз.

Так, уже первого января из-за новогоднего украшения едва не погибли двое харьковчан.

Евгений Василенко, ведущий специалист пресс-центра ГУ ГСЧС в Харьковской области

Першого січня по вулиці Краснодарській в 9-ти поверховому житловому будинку сталася пожежа через використання гірлянди на ялинці. Також довелося рятувальникам з приміщення рятувати одного мешканця, також один мешканець зазнав травм

Пострадавших - женщину и ее сына с подозрением на отравление угарным газом спасатели сразу передали медикам. Накануне Рождества в Слободском районе пожарным из-за возгорания пришлось эвакуировать 15 жителей пятиэтажки. Прибыв на место спасатели установили, что огнем охвачено входные двери и домашние вещи.

Евгений Василенко, ведущий специалист пресс-центра ГУ ДСНС в Харьковской области

На місці вогнеборці з’ясували, що горить в загальному коридорі на 2-му поверсі приміщення, яке раніше використовувалося, як кухня

В ГСЧС говорят, окончательные причины возникновения пожаров и ущерб устанавливаются.

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На Харьковщине за неделю в огне на пожарах погибло 8 человек - 08.01.2020

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