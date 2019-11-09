Загорелся диван: харьковчанин едва не погиб из-за неосторожности при курении

Неосторожность при курении едва не стоила жизни 69-летнему харьковчанину.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 9 ноября в 09:40 спасателям поступил вызов на пожар на ул. Алчевских, 34 в Киевском районе Харькова.
Там на последнем этаже жилой четырехэтажки в квартире, где жил 69-летний мужчина, загорелся диван.
В момент возгорания хозяин как раз отдыхал на этом диване.
Пожар обнаружили соседи и сразу поспешили на помощь.
Люди вывели пенсионера на свежий воздух и вызвали спасателей и «скорую».
В результате пожара он получил ожоги.
Прибывшие пожарные в 10:04 локализовали пожар, а в 10:16 полностью потушили его.
Врачи скорой оказали помощь пострадавшему и госпитализировали его в больницу скорой неотложной помощи.
Площадь пожара составила около 1,5 кв.м.
За пределы дивана огонь не распространился.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение пенсионера с огнем при курении.