Загорелся диван: харьковчанин едва не погиб из-за неосторожности при курении

Неосторожность при курении едва не стоила жизни 69-летнему харьковчанину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 9 ноября в 09:40 спасателям поступил вызов на пожар на ул. Алчевских, 34 в Киевском районе Харькова.

Там на последнем этаже жилой четырехэтажки в квартире, где жил 69-летний мужчина, загорелся диван.

В момент возгорания хозяин как раз отдыхал на этом диване.

Пожар обнаружили соседи и сразу поспешили на помощь.

Люди вывели пенсионера на свежий воздух и вызвали спасателей и «скорую».

В результате пожара он получил ожоги.

Прибывшие пожарные в 10:04 локализовали пожар, а в 10:16 полностью потушили его.

Врачи скорой оказали помощь пострадавшему и госпитализировали его в больницу скорой неотложной помощи.

Площадь пожара составила около 1,5 кв.м.

За пределы дивана огонь не распространился.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение пенсионера с огнем при курении.