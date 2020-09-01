Загрязнение атмосферного воздуха "Коксохимом": полиция открыла уголовное производство

31 августа на основании постановления Октябрьского районного суда города Харькова правоохранители провели обыск на территории коксового завода в Харькове. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого следователями Новобаварского отдела полиции по ч.1 ст. 241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

При проведении обыска также присутствовали государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Харьковской области, врач общей гигиены Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, представители предприятия.

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды с помощью специальных приборов сделали замеры с котла и дымовой трубы «Коксохима». Согласно результатам измерения, специалистами будет составлен и предоставлен протокол.

Следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.