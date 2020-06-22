Захват заложницы и ранение полицейского: харьковский суд приговорил преступника к 11 годам заключения

Фрунзенский районный суд Харькова признал виновным мужчину, который в декабре 2019 г. захватил заложницу на пр. Александровском, а затем ранил полицейского ножом в шею. Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, мужчина осужден по ч. 1 ст. 147, ст. 348 УК Украины (захват заложника и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Преступник приговорен к 11 годам лишения свободы.

Напомним, мужчина напал на женщину, которая, отведя ребенка в детский сад, возвращалась домой. Неизвестный приставил нож к ее горлу и сказал, что берет в заложницы. Свидетелями стали прохожие, которые, увидев это, вызвали полицию. Мужчина заявил правоохранителям, которые приехали на место просшествия, что немедленно хочет увидеть своего знакомого и может обменять на него заложницу. Начальник сектора уголовного розыска Немышлянского районного отдела полиции, чтобы освободить женщину, предложил себя в качестве обмена, на что злоумышленник согласился.

Сотрудник уголовного розыска, просчитывая план задержания, пытался успокоить мужчину и предложил ему закурить. Когда злоумышленник отвлекся, чтобы поджечь сигарету, полицейский попытался задержать злоумышленника, но тот успел ударить его ножом в область шеи. Сейчас полицейский уже выздоровел и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Во время судебного следствия подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.