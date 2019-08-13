Заказчику убийства фермера грозит пожизненное лишение свободы

Следователи завершили досудебное расследование и передали в Московский районный суд обвинительный акт в отношении 52-летнего харьковчанина, который подозревается в заказе похищения и убийства местного фермера.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, речь идет о происшествии в ноябре 2018 года. По заказу подозреваемого «киллер» похитил 42-летнего фермера и привез его в частный дом, где прятал и после приказа заказчика должен был убить. В ходе следствия выяснилось, что заказчик преступления и потерпевший долго дружили, а также вели бизнес, однако часто ссорились из-за денег. Подозреваемый, тоже фермер, сотрудничал с фирмой потерпевшего и был хорошо осведомлен о делах коллеги. После очередной ссоры на почве долгов и финансовых обязательств бизнес-партнер решил похитить друга, а после того, как жертва перепишет на него свои активы - убить.

Для этого злоумышленник через знакомых подыскал «киллера». Он назначил встречу с будущей жертвой в одном из кафе Харькова, где исполнитель преступления «срисовал» внешний вид фермера. После показал «киллеру» дом, где жила будущая жертва. Каждое действие исполнитель согласовывал с заказчиком. В переговорах они обсуждали методы запугивания и пыток жертвы.

Заказчик обещал хорошо заплатить исполнителю за работу, как только активы фермера перейдут к нему. Для начала на решение «организационных» вопросов он дал исполнителю несколько десятков тысяч гривен. Эти деньги тратились на транспортные затраты, мобильную связь и аренду дома, где прятали похищенного предпринимателя.

На следующий день после похищения заказчик от имени жертвы прислал жене фермера сообщение о том, что его похитили, и если она хочет увидеть его живым, должна выполнять все приказы, в частности, передать большую сумму денег.

Однако злоумышленник и не собирался оставлять свою жертву живой. Он, взяв с собой нож, пошел к дому, в котором прятали предпринимателя, чтобы «уговорить» фермера заплатить за свою жизнь и переписать на него бизнес. А «киллеру» приказал готовиться к убийству похищенного.

Убийство предпринимателя предупредили оперативники, которые, узнав о готовящемся преступлении, имитировали похищение фермера.

Заказчика обвиняют в нескольких особо тяжких преступлениях, предусмотренных УК Украины - организация похищения человека, организация покушения на умышленное убийство по заказу из корыстных побуждений и незаконное хранение боеприпасов. Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.

Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.