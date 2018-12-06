"Закладчица" 6 лет проведет за решеткой

Ленинский районный суд признал виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в крупных размерах 45-летнюю женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации ведомства, разоблачили "закладчицу" в январе 2017 года возле Южного вокзала. При задержании у злоумышленницы изъяли 48 полимерных свертков с кристаллическим веществом белого цвета. После исследования эксперты выяснили, что вещество содержит в своем составе метадон и относится к наркотическим средствам, оборот которых ограничен.

Установлено, что женщина привозила наркотики в Харьков и, получая заказ, прятала свертки в так называемых "закладках".

Суд назначил женщине наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.