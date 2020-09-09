Закупка оборудования и лечение бойцов с COVID-19. Новый начальник госпиталя рассказал о ситуации в медучреждении

Начальником Военно-медицинского клинического центра Северного региона стал Эдуард Хорошун. Его предшественник, Юрий Подолян, теперь работает во Львове, в госпитале Западного региона. В июне там умер руководитель военных медиков Иван Гайда, который заразился коронавирусом.

Новый глава харьковского госпиталя, Хорошун служил в Крыму, а после аннексии возглавлял клинику в Одессе. Затем спасал раненых в боях за Донецкий аэропорт и Иловайск. На новой должности, отметил Хорошун, будет обращать внимание на обновление оборудования и другие проблемы, а также общаться с волонтерами, которые помогают бойцам.

Эдуард Хорошун, нач. Военно-медицинского клинического центра Северного региона:

Волонтерська допомога потрібна, ви бачили асфальт, бачили стан приміщень, покраска. В цьому потрібна допомога, нема питань. По лікам, по чомусь ще питань немає. Це було в 14-му, 15-му, 16-му році. Але на зараз медичне постачання набирає обертів.

Кроме того, отметил уже Командующий медицинских сил Вооруженных Сил Украины Игорь Хоменко, медики будут использовать новые подходы к оперированию тяжелораненых. Несмотря на режим тишины, украинские бойцы продолжают получать боевые травмы из-за взрыва мин и снарядов.

Игорь Хоменко, Командующий медицинских сил ВСУ:

Вибачте, наставлено мін стільки, що наші військовослужбовці потраплять на якісь міни, снаряди, йдуть підриви в основному - це вибухова травма. Перед начальник стоїть задача розвивати цей центр в усіх напрямках, як в лікувальному напрямку, так і повинно з'являтися нове обладнання. А в цьому ми будемо допомагати. Ми їм запланували новий МРТ-апарат, мікроскоп. Ми даємо обладнання на 60 чи 70 мільйонів гривень.

В этом году к спасению раненых воинов добавилась еще и борьба с коронавирусом, отмечают военные медики. 9 сентября в Вооруженных Силах Украины зафиксировано суточный антирекорд инфицирования - 68 новых случаев. В-общем, Covid-19 болеют 650 украинских служащих.

В харьковском госпитале сейчас находится 24 пациента. Их разместили в отдельном здании, в инфекционном отделении. Посторонним туда вход воспрещен. По словам начальника госпиталя Эдуарда Хорошуна, в основном, болеют молодые люди. Их состояние удовлетворительное, но пациенты нуждаются в присмотре врачей. Среди военных медиков зараженных Covid-19 нет. Чтобы ускорить выявление болезни, на базе центра хотят установить собственную ПЦР-лабораторию.

Эдуард Хорошун, нач. Военно-медицинского клинического центра Северного региона:

Хворі в середньому стані є, у важкому немає зараз. Обсуждали таке питання, як можливість розгортання ПЛР-лабораторії на базі нашого клінічного центру. Думаю, в наступному році це буде реалізовано.

Игорь Хоменко, Командующий медицинских сил ВСУ:

Я їм пропонував – ми можемо вам купити. Є гроші, але нікуди її поставити. Під одну лабораторію має бути три приміщення. Ми зараз будемо дивитися. Як зробити ремонт, що треба урізати, щоб поставити ПЛР-лабораторію.

После начала пандемии в госпитале усилили меры безопасности - без маски и репиратора на территорию никого не пускают, замеряют всем температуру, установили в помещениях антисептики.

Сейчас с различными диагнозами в военном госпитале лечится более сотни военнослужащих. С начала боевых действий на Востоке через медицинское учреждение прошло более 28 тысяч бойцов, из них около 10 тысяч - с ранениями или травмами.