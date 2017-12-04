Залитые клеем, зубной пастой и даже монтажной пеной. В Харькове неизвестные повредили больше 30 терминалов системы "E-Ticket"

Потушенные окурки, отверстия терминала, залитые клеем, а также перерезанные провода для валидаторов. Фото с первыми поврежденными устройствами для покупки и пополнения единого электронного билета в Харькове были опубликованы в социальных сетях еще в первый день ведения новой системы. А сегодня в мэрии заявляют о нескольких десятках случаев вандализма. Провода, по данным горсовета, повреждены в 8 трамваях. Терминалы залиты клеем, зубной пастой и даже монтажной пеной в разных районах города, в частности на проспекте Науки, улицах Плехановской и 23 августа, бульваре Грицевца.

Артем:

Плохо, пачкают вот это все. Не знаю, как-то мы шагаем в Европу, с такими поступками до Европы нам еще далеко.

Мария:

Надо наше общество приучать к чему-то более европейскому, чтобы люди думали, что они за это платят деньги, что это деньги и из зарплаты выделяется и со всего.

Наталья:

Единый билет - это хорошо, но если его переделывать, я ж говорю, все это ложится на расход бюджета, то ничего хорошего в этом нет.

Заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов рассказывает, в горсовете уже собирают информацию с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать моменты. Когда неизвестные разрисовывали или заливали разными веществами терминалы системы «E-Ticket». Окончательную сумму нанесенного ущерба инвесторы еще устанавливают, но по данным мэрии, только с учетом актов вандализма, которые произошли прошлой ночью, эта цифра уже достигла полумиллиона гривен.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам ифнраструктуры:

Мы уже обратились в полицию, я бы хотел предупредить тех, кто этим занимается, мы уже сегодня имеем встречу с полицией. От инвестора поступает официально, будет заявление. Они подсчитывают уровень и объем ущерба, который нанесен. Часть оборудования нужно будет внутреннего менять. Его заполняют монтажной пеной, просто заливали монтажную пену внутрь аппарата.

Тем временем, в полиции собирают все заявления о повреждениях устройств системы «E-Ticket» и подчеркивают, что расследование будет проведено по каждому из случаев. Пока, говорят в мэрии, назвать точную дату когда работу всех поврежденных терминалов восстановят, не готовы. В данный момент все оборудование проверяется. Также в рабочем порядке решаются все проблемные вопросы, отмечают в горсовете, которые во время внедрения системы единого электронного билета в Харькове.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам ифнраструктуры:

Большая система, разрозненная, каждая единица подвижного состава, это грубо говоря, отдельный компьютер. сбои бывают везде, это достаточно оперативно становится устранять, запускать, перезапускать, перезагружать, никто не спорит, но поэтому и варианты оплаты остались разные, чтобы и предприятия не страдали, и чтобы людям можно было без ажиотажа, была возможность спокойно проехаться.

Единый электронный билет начал действовать 1 декабря в харьковских троллейбусах и трамваях, в «подземке» его планируют ввести с 1 января следующего года. По данным мэрии, уже продано свыше 10 тысяч пластиковых карт.