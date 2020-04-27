Заместителю Кличко грозит тюремное заключение за то, что он ударил полицейского (Видео)

Следователи столичной полиции начали досудебное расследование в отношении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, который ударил полицейского. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

"Следственный отдел Соломенского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до пяти лет заключения", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в воскресенье, 26 апреля, в дежурную часть поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина. На вызов прибыла следственно-оперативная группа райуправления милиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные остановили авто, поскольку водитель не включил фары в темное время суток. Во время общения патрульные заподозрили, что женщина управляет автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась.

Полицейские составили на правонарушительницу админпротокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КоАП.

"При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно вел себя и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульном и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник - заместитель председателя Киевской городской государственной администрации", - отметили в полиции.

Уточняется, что правоохранителя доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи. Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.