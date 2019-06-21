"Заминирование" 232 городских объектов оказалось ложным

Сообщение о закладке взрывчатки в клубе на улице Полтавский Шлях, 227 городских детсадах, харьковском аэропорту, железнодорожном вокзале, одной станции метро и заведении на улице Благовещенской поступило в полицию 20 июня.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, на местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологи и взрывотехники. Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали все заведения и учреждения, эвакуировали 22562 человека.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информации о событиях внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы.