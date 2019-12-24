Заминирование 284 объектов оказалось ложным

Полицейские осмотрели места событий и прилегающую территорию, эвакуировали 1435 человек, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Об этом сообщили в коммуникационном отделе ГУ НП в Харьковской области.

23 декабря в полицию на электронный адрес поступило сообщение о заминировании больницы, жилых домов, торговых центров, гостиниц и отделений банков, расположенных в Харькове.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра и взрывотехнического управления.

Работники полиции осмотрели 48 больниц, 12 жилых домов, 29 торгово-развлекательных центров и супермаркетов, 22 школы, 104 детских сада, 24 гостиницы, 45 банковских учреждений.

Отвод транспорта не осуществлялся. Нарушений публичной безопасности и порядка не было. За медицинской помощью никто не обращался.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению указанных уголовных правонарушений.