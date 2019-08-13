Заминирование 52 объектов в городе оказалось ложным - ГУНП

Сообщение о заминировании 52 объектов в Харькове поступило на электронную почту полиции 12 августа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе проверки информации правоохранители тщательно обследовали 21 жилой дом, 22 торговых центра, 8 больниц и аэропорт. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Отвод транспорта не осуществлялся, как и эвакуация людей.

На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, кинологи и взрывотехники.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. А также принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию человека, причастного к совершению уголовных правонарушений.