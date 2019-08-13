 

Заминирование 52 объектов в городе оказалось ложным - ГУНП

13 августа 2019 г. 10:35
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Сообщение о заминировании 52 объектов в Харькове поступило на электронную почту полиции 12 августа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

В ходе проверки информации правоохранители тщательно обследовали 21 жилой дом, 22 торговых центра, 8 больниц и аэропорт. Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружено. Отвод транспорта не осуществлялся, как и эвакуация людей.

На местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, кинологи и взрывотехники.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. А также принимаются все необходимые меры по установлению и задержанию человека, причастного к совершению уголовных правонарушений. 

 

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