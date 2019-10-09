"Заминирование" 53 объектов в Харькове: более 500 человек эвакуировали

Полиция проверила сообщения о заминировании 53 объектов в Харькове.

Напомним, сообщение о заминировании поступило на электронную почту полиции 8 октября около 16:20.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе проверки информации правоохранители обследовали 51 медицинское учреждение, 38 торговых центров, 18 жилых домов, международный аэропорт, железнодорожный и автовокзалы.

Из больниц правоохранители эвакуировали 131 человека, из здания и территории железнодорожного вокзала - 420 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Как отметили в полиции, из других заведений эвакуация и отвод транспорта не проводились.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас полиция устанавливает злоумышленников, сделавших ложное сообщение о заминировании.