 

"Заминирование" 53 объектов в Харькове: более 500 человек эвакуировали

09 октября 2019 г. 10:41
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Полиция проверила сообщения о заминировании 53 объектов в Харькове. 

Напомним, сообщение о заминировании поступило на электронную почту полиции 8 октября около 16:20.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в ходе проверки информации правоохранители обследовали 51 медицинское учреждение, 38 торговых центров, 18 жилых домов, международный аэропорт, железнодорожный и автовокзалы.

Из больниц правоохранители эвакуировали 131 человека, из здания и территории  железнодорожного вокзала - 420 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. 

 Как отметили в полиции, из других заведений эвакуация и отвод транспорта не проводились.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Сейчас полиция устанавливает злоумышленников, сделавших ложное сообщение о заминировании.

 

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