"Заминирование" 54 объектов в Харькове: эвакуировали более тысячи человек

13 ноября 2019 г. 10:10
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Информация о минировании объектов в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что информация о заминировании 54 объектов, в число которых входили больницы, родильные дома, торгово-развлекательные центры, жилые дома, харьковской аэропорт, центральный автовокзал, Южный вокзал, Харьковский национальный университет им. Каразина , поступила в полицию 12 ноября. 

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 1018 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Из зданий ТРЦ были эвакуированы 120 человек, с автовокзала – 48, из здания университета - 400, с  вокзала - 450.  

Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

 

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