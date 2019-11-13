"Заминирование" 54 объектов в Харькове: эвакуировали более тысячи человек

Информация о минировании объектов в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что информация о заминировании 54 объектов, в число которых входили больницы, родильные дома, торгово-развлекательные центры, жилые дома, харьковской аэропорт, центральный автовокзал, Южный вокзал, Харьковский национальный университет им. Каразина , поступила в полицию 12 ноября.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали все указанные заведения и прилегающую к ним территорию, эвакуировали 1018 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Из зданий ТРЦ были эвакуированы 120 человек, с автовокзала – 48, из здания университета - 400, с вокзала - 450.

Нарушений публичной безопасности и порядка не было. Пострадавших нет.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.