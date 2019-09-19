 

"Заминирование" дома с градусником на Сумской: взрывчатку не нашли

19 сентября 2019 г. 15:11
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Информация о минировании здания на улице Сумской в ​​Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Сумской, 1 поступило в полицию 19 сентября.

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.

Специалисты обследовали 800 кв. метров прилегающей территории здания.

При этом, как отметили в полиции, эвакуация граждан не проводилась. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.

 

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