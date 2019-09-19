"Заминирование" дома с градусником на Сумской: взрывчатку не нашли

Информация о минировании здания на улице Сумской в ​​Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Сумской, 1 поступило в полицию 19 сентября.

По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.

Специалисты обследовали 800 кв. метров прилегающей территории здания.

При этом, как отметили в полиции, эвакуация граждан не проводилась.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.