"Заминирование" дома с градусником на Сумской: взрывчатку не нашли

Информация о минировании здания на улице Сумской в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в здании на улице Сумской, 1 поступило в полицию 19 сентября.
По адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехнического управления областного главка харьковской полиции.
Специалисты обследовали 800 кв. метров прилегающей территории здания.
При этом, как отметили в полиции, эвакуация граждан не проводилась.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
Информация зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции.