«Заминирование» двух судов в центре Харькова: из здания эвакуировали около трехсот человек

08 декабря 2020 г. 16:05
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Полиция Харькова проверила информацию о минировании двух судов в центре Харькова.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в зданиях судов на площади Героев Небесной Сотни поступило в полицию от оператора «102» сегодня, 8 декабря, в 11:54. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, для проверки на место выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. 

Эксперты осмотрели 16000 кв. метров помещений и 4500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 278 граждан. 

Никаких взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о минировании, устанавливают.

 

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