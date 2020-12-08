«Заминирование» двух судов в центре Харькова: из здания эвакуировали около трехсот человек

Полиция Харькова проверила информацию о минировании двух судов в центре Харькова.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в зданиях судов на площади Героев Небесной Сотни поступило в полицию от оператора «102» сегодня, 8 декабря, в 11:54.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, для проверки на место выезжала следственно-оперативная группа Основянского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления.

Эксперты осмотрели 16000 кв. метров помещений и 4500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 278 граждан.

Никаких взрывчатых веществ полицейские не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений отдела полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о минировании, устанавливают.