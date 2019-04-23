"Заминирование" на Новых Домах: в школе продолжились занятия

Полиция проверила сообщение о заминировании харьковской школы №38, которая находится на улице Харьковских дивизий.

Как сообщалось, информация о закладке взрывчатки в школе поступила в полицию 23 апреля около 10:40.

По адресу выехали сотрудники следственно-оперативной группы и специалисты взрывотехнического управления.

Как сообщила с места событий корреспондент АТН, проверка длилась в течение часа.

Правоохранители тщательно осмотрели помещения и прилегающую территорию.

Никаких взрывчатых или других опасных веществ и предметов ни в помещении школы, ни на ее территории не обнаружили.

Однако в результате происшествия половину детей забрали домой родители, но занятия продолжаются - школа работает в штатном режиме.

Руководство школы отметило, что паники не было. Всех вывели на школьный стадион.