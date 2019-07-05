"Заминирование" стадиона и станции метро: эвакуированы 805 человек

Сообщение о закладке взрывчатки на стадионе «Металлист» и станции метро «Спортивная» поступило в полицию 4 июля.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, на местах событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологи и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 25000 кв. метров помещений и 13 103 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 805 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Сообщение зарегистрированы в Журнале единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.