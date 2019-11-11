"Заминирование" трех судов в Харькове: эвакуировали около 500 человек

Информация о минировании трех судов в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в зданиях на площади Свободы, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36 поступило на электронную почту полиции 11 ноября.

По всем указанным адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп полиции и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 21234 кв.метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 486 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учета отделов полиции.