"Заминирование" трех судов в Харькове: эвакуировали около 500 человек

11 ноября 2019 г. 15:40
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Информация о минировании трех судов в Харькове не подтвердилась, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, сообщение о закладке взрывчатки в зданиях на площади Свободы, 5, проспекте Независимости, 13 и площади Героев Небесной Сотни, 36 поступило на электронную почту полиции 11 ноября.

По всем указанным адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп полиции и взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Специалисты обследовали 21234 кв.метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 486 человек. 

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Информация о событиях зарегистрирована в Едином учета отделов полиции.

 

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