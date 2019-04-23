«Заминирования» продолжаются: на Новых Домах эвакуировали школу

Вместо уроков – эвакуация. Сообщение о заминировании школы № 38, что находится по улице Харьковских дивизий, пришло на электронную почту.

Владислав с папой идут домой - отцу пришлось отпроситься с работы, чтобы забрать ребенка.

Влад, шестиклассник

Я стоял в школе со своим классом. И там, слышу, три звонка было. Все вышли, построились там и потом пошли на стадион. Говорили сначала, что что-то учебное, а потом я как-то узнал от друзей, что тут, типа, бомба или что-то такое.

Родители и родственники бросили свои дела и примчались в школу. Там быстренько собрали все детские вещи и школьные принадлежности.

Ирина Ивановна, бабушка первоклассницы

Ничего не знаем. Но так вроде бы дети зашли в школу, не подтвердилось. Детей разрешили забрать, забрали даже принадлежности школьные, портфели, всё. И мы идем домой.

Александр

Бросили работу, и приехал с другом, чтобы он забрал своего ребенка. Потому что, как видите, пожарные полиция. Да ну, в любом случае, шутка - не шутка… Понимаете, можно думать, что это шутка, а не дай бог, что это не шутка.

Эвакуировать пришлось шестьсот человек. Руководство школы говорит, что сложностей при эвакуации не было, ведь дети уже четко знают, что делать в таких случаях. Справились за три с половиной минуты. Сначала все выстроились во дворе школы.

Александр Поклонский, директор школы №38

Мы на линейке в мегафон сообщили, что у нас идут учения наши традиционные, но сегодня у нас они необычные, они с привлечением полиции, ГСЧС, кинологов. Ну, чтобы не сеять панику. Мы пригласили всех отправиться на спортивный «майданчик» и провести там время, пока понятно - идет проверка здания школы.

На место происшествия работали полиция, чрезвычайники, кинологи. Проверка длилась около часа. Заминирование не подтвердилось. Классные руководители сообщили родителям о происшествии и по желанию предложили им забрать детей домой. После проверки школа продолжила работать по расписанию. В полиции пока решают вопрос об открытии дела.