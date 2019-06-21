На станции харьковского метро и в ночном клубе ищут взрывчатку: людей эвакуируют

Правоохранители проверяют информацию о заминировании трех объектов в Харькове - ночного клуба, расположенного на ул. Полтавский Шлях, бизнес-центра «Коворкинг-Фабрика» и станции метро «Университет».

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о закладке взрывчатки в развлекательном заведении на улице Полтавский Шлях, станции метро «Университет» и заведения на улице Благовещенской поступило в полицию 21 июня.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, с 18.30 по требованию полиции станция метро «Университет» закрыта для обслуживания пассажиров.

По адресу выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Сейчас проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.