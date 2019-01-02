Замыкание из-за гирлянды в жилом доме и большой пожар на Грековской: подробности ЧП

Вместо новогодних поздравлений - паника и эвакуация: так началось утро 1 января в доме по улице Косарева, рассказывает одна из жительниц пятиэтажки, Анна. Вместе с мужем и маленьким ребенком ей пришлось в считанные минуты собирать вещи и выбегать на улицу. Пожар вспыхнул у соседей, живущих на 4 этаже. Анна говорит, испугались не на шутку.

Анна, мешканка будинку по ул. Косарева:

Вылезла в окно, посмотрела, получается, это прямо под нами. Горит комната, люди там спали, закрыто было. Мы начали выходить, выбегать, вызвали пожарных. Очень испугались, проснулись от крика, новогодняя ночь. Просыпаемся утром от криков, выбегали тут голые, босые.

Во время пожара в доме на улице Косарева чрезвычайники спасли 3 человек. Прибыв на место пожара, спасатели установили, что огонь охватил часть квартиры площадью 20 квадратных метров. В доме пожарные нашли мужчину и женщину без сознания. Их вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшие госпитализированы. Кроме того, в соседней квартире из-за дыма начала задыхаться женщина, поэтому ее тоже немедленно вывели из дома. Полностью огонь ликвидировали через 2 часа. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Было подключено освещение елки, которая стояла в данной комнате, произошло короткое замыкание, загорелась елка, очаг пожара - она больше всего сгорела. В том числе, больше всего повреждений находится в том месте, где она располагалась на тот момент. Это и есть нарушение правил пожарной безопасности.

Короткое замыкание также одна из версий пожара в складских помещениях на улице Грековской, которая началась уже утром 2 января. Площадь пожара составила около 150 квадратных метров. Чтобы ликвидировать ее полностью спасателям понадобилось почти 4 часа. Горели деревянные конструкции здания, перекрытия и швейная фурнитура.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

На данный момент работает оперативно-следственная группа. Возглавляют её правоохранители. Также привлекли сотрудников пожарно-технической службы по установлению причины. Как я уже говорил, это, возможно, техническая причина, там изымаются участки электропроводки для проведения экспертизы.

Причина пожара в одноэтажном здании и размер убытков сейчас устанавливаются.