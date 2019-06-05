Зарезал подругу: прокуратура утвердила обвинительный акт подростку

Прокуратура направила в Дзержинский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении 17-летнего студента одного из техникумов, подозреваемого в жестоком убийстве девятиклассницы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, трагедия случилась вечером 2 марта.



По данным следствия, подростки дружили долгое время, однако в феврале этого года перестали общаться. В день убийства парень попросил бывшую подругу о встрече и девушка согласилась на свидание недалеко от собственного дома. Во время встречи молодые люди поссорились, тогда разъяренный подросток выхватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес школьнице около десяти ранений.

От полученных травм 14-летняя девушка погибла.



Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемый находится под стражей и если его вина будет доказана в суде, парню грозит до 15 лет лишения свободы.