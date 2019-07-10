Зарезал сожителя матери: мужчине вынесен приговор

Приговором Лозовского горрайонного суда 37-летнего местного жителя признали виновным в совершении умышленного убийства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, трагедия случилась в конце сентября 2017года. Мужчина выпивал вместе с сожителем своей матери и за рюмкой они поссорились. Взрослый «пасынок» упрекал «отчиму» в плохом отношении к его матери, обвинял в том, что тот часто не ночует дома, пьянствует, скандалит и оскорбляет женщину.

Ссора переросла в драку и чтобы проучить собутыльника, мужчина схватил со стола нож и несколько раз ударил соперника в живот и спину. Пострадавший пытался защищаться, прикрываясь руками, однако разъяренный злоумышленник бил ножом с такой силой, что ранил жертву, насквозь пробив мужчине руку.

Поняв, что натворил, мужчина вызвал «скорую». Но от полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Злоумышленника приговорили к 7 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.