Зарезал сына во время бытовой ссоры: ЧП на Харьковщине

17 июля 2020 г. 12:50
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В Богодуховском районе Харьковщины полицейские задержали мужчину за убийство сына. Во время совершения тяжкого преступления 57-летний злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, происшествие случилось вечером 16 июля. Установлено, что к совершению преступления причастен отец убитого. Между мужчинами возник конфликт на бытовой почве. Мужчина схватил кухонный нож и нанес два удара в область грудной клетки 34-летнему сыну. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

По данному факту следственным Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проводится досудебное расследование.

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