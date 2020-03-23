Зарезала кухонным ножом: на Харьковщине задержали женщину, убившую сожителя

23 марта 2020 г. 14:07
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В селе Слобожанское Нововодолажского района полицейские задержали женщину за убийство. Сообщение о происшествии поступило в полицию 21 марта от брата погибшего.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, по адресу выезжала следственно-оперативная группа. На теле 54-летнего мужчины полицейские обнаружили ножевое ранение грудной клетки. В ходе проведения оперативных мероприятий сожительница погибшего призналась, что в день трагедии между ними возник конфликт, который перерос в драку. В результате ссоры женщина нанесла мужчине удар кухонным ножом. От полученного ранения он скончался. 
 
По данному факту следственным Нововодолажского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Задержанной сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 

 

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