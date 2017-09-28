Заседание не состоялось: Штепу увезли из зала суда на «скорой»

Сегодня в Ленинском районном суде должно было пройти заседание по делу экс-мера Славянска, на котором планировалось допросить свидетелей защиты (их осталось около 40 человек). Однако заседание не состоялось - Штепу госпитализировали из зала суда с высоким давлением с подозрением на гипертонический криз.

Как стало известно новостям «АТН», заседание перенесли на 6 ноября 2017 года.

Напомним, 20 сентября экс-мера Славянска отпустили по домашний арест. Штепу обязали круглосуточно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области и постоянно носить электронное средство контроля.

Справка. Экс-мэра Славянска Штепу задержали 11 июля 2014 года. В начале октября того же года ей объявили подозрение по статьям "посягательство на территориальную целостность Украины" и "создание террористической группы или организации" за действия во время захвата Славянска боевиками Игоря Гиркина (Стрелкова).

