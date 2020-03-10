Застолье обернулось поножовщиной: жительницу Изюма задержали за попытку убийства соседки

В Изюме правоохранители задержали женщину за попытку убийства своей соседки.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 марта в полицию поступило сообщение о том, что в Изюме обнаружили 39-летнюю женщину с ножевыми ранениями, которая находилась в своей квартире.

Прибывшие на место полицейские обнаружили по указанному адресу женщину с телесными повреждениями.

Пострадавшую в тяжелом неконтактном состоянии немедленно госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастна 50-летняя соседка потерпевшей.

Как выяснилось, во время совместного употребления алкогольных напитков между женщинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленница кухонным ножом дважды ударила свою соседку в область грудной клетки.

Указанная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Сейчас решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления. В суд направлено ходатайство об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.