Застолье в Основянском районе закончилось пятнадцатью смертельными ударами топором

Застолье в одном из домов в Основянском районе закончилось трагедией. Пара пришла к знакомому посидеть за рюмкой, а когда градус затмил разум хозяину тот начал нагло приставать к гостье.

Та на ухаживания не ответила и получила от пьяненького Казановы по голове топором.

А когда на помощь женщине поспешил ее сожитель, хозяин словно разум потерял.

Эксперты потом насчитали на теле мужчины около 15 колотых ран от топора.

Он умер прямо на месте, а хозяин, гостеприимство которого оказалась смертельно опасным, попытался убежать, но вскоре был задержан правоохранителями.

Ольга Терещук, пресс-офицер Основянского ОП

5 серпня в чергову частину Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків района виявлено тіло чоловіка. На місце події виїхало керівництво відділу та слідчо-оперативна група. В ході проведення розшукових заходів оперативниками Основ'янського відділу поліції спільно з інспекторами патрульної поліції був затриманий 44-річний раніше судимий чоловік. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. Чоловік затриманний, йому повідомленно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.