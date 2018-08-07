Застолье в Основянском районе закончилось пятнадцатью смертельными ударами топором

07 августа 2018 г. 17:46
Автор: Алина Тюхай
1 просмотр

Застолье в одном из домов в Основянском районе закончилось трагедией. Пара пришла к знакомому посидеть за рюмкой, а когда градус затмил разум хозяину тот начал нагло приставать  к гостье.

Та на ухаживания не ответила и получила от пьяненького Казановы по голове топором.

А когда на помощь женщине поспешил ее сожитель, хозяин словно разум потерял.

Эксперты потом насчитали на теле мужчины около 15 колотых ран от топора.

Он умер прямо на месте, а хозяин, гостеприимство которого оказалась смертельно опасным, попытался убежать, но вскоре был задержан правоохранителями.

Ольга Терещук,  пресс-офицер Основянского ОП

5 серпня в чергову частину Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків района виявлено тіло чоловіка. На місце події виїхало керівництво відділу та слідчо-оперативна група. В ході проведення розшукових заходів оперативниками  Основ'янського відділу поліції спільно з інспекторами патрульної поліції був затриманий  44-річний раніше судимий чоловік. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. Чоловік затриманний, йому повідомленно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

А именно: по статьям - умышленное убийство, покушение на убийство и удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия Уголовного кодекса Украины.

По максимальной санкции данных статей злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.