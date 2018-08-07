Застолье в Основянском районе закончилось пятнадцатью смертельными ударами топором

Застолье в одном из домов в Основянском районе закончилось трагедией. Пара пришла к знакомому посидеть за рюмкой, а когда градус затмил разум хозяину тот начал нагло приставать к гостье.
Та на ухаживания не ответила и получила от пьяненького Казановы по голове топором.
А когда на помощь женщине поспешил ее сожитель, хозяин словно разум потерял.
Эксперты потом насчитали на теле мужчины около 15 колотых ран от топора.
Он умер прямо на месте, а хозяин, гостеприимство которого оказалась смертельно опасным, попытался убежать, но вскоре был задержан правоохранителями.
Ольга Терещук, пресс-офицер Основянского ОП
5 серпня в чергову частину Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків района виявлено тіло чоловіка. На місце події виїхало керівництво відділу та слідчо-оперативна група. В ході проведення розшукових заходів оперативниками Основ'янського відділу поліції спільно з інспекторами патрульної поліції був затриманий 44-річний раніше судимий чоловік. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. Чоловік затриманний, йому повідомленно про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
А именно: по статьям - умышленное убийство, покушение на убийство и удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия Уголовного кодекса Украины.
По максимальной санкции данных статей злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.