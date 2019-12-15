Затопление дока с подлодкой в Севастополе: в бухте произошел разлив нефтепродуктов

15 декабря 2019 г. 18:30
Источник: Новое Время
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Ранее сообщалось, что в Южной бухте оккупированного Севастополя затонул плавучий док со списанной подводной лодкой Святой князь. Как стало известно, в результате затопления дока произошел разлив нефтепродуктов.

Об этом заявил представитель оккупационной администрации города Михаил Развожаев, передает Интерфакс.

Местные службы уже оградили место разлива нефтепродуктов. Никакой опасности для жизни людей и экологии в результате инцидента нет, заверил Развожаев.

По его словам, плавучий док ПД-16 в ближайшее время будет поднят. Его и лодку, которую успели пришвартовать к причальной стенке, отправят на утилизацию.

Напомним, что в аннексированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонул плавучий док 1938 года с подводной лодкой Б-380 Черноморского флота РФ.

 

Видео: 

В Севастополе затонул плавучий док с российской подлодкой Б-380

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